Лавров назвал сроки первого раунда переговоров с США по безопасности
Первый раунд переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности запланирован на самое начало 2022 года, с НАТО контакты по данному вопросу также должны состояться в январе. Такие сроки назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, имена переговорщиков со стороны РФ и США уже известны и согласованы. В интервью RT глава МИД также отметил, что Москва намерена поставить вопрос о гарантиях безопасности и на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это подтвердил президент РФ Владимир Путин в разговорах с лидерами Франции и Германии.
Лавров также подчеркнул, что Москва готова обсуждать любые озабоченности, которые есть у Вашингтона в сфере безопасности. В свою очередь российская сторона будет делать всё возможное для прояснения её позиции.
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