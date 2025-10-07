Лавров провел встречу с главой МИД Афганистана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с коллегой из Афганистана Амиром Хан Муттаки. Об этом глава российского МИД рассказал на открытии седьмого заседания «московского формата», передает РИА Новости.
По словам Лаврова, стороны обсудили перспективы развития отношений России и Афганистана, а также стоящие перед странами региона задачи, в том числе в рамках московского формата «для содействия создания условий для нашего общего процветания».
Министр также отметил, что государства планируют развивать взаимодействие в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, «интенсифицировать деловые связи».
Ранее Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, напоминает РЕН ТВ.
