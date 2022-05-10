МИД: Россия не будет участвовать в спецсессии СПЧ ООН по Украине

СПЧ ООН проведет спецсессию в Женеве 12 мая. Совет планирует обсудить «ухудшение положения с правами человека на Украине» в связи с военной спецоперацией РФ.

Как отмечается в комментарии Захаровой на сайте МИД, Запад игнорирует аргументы и разъяснения РФ относительно истинных целей спецоперации и реальной ситуации «на земле».

«Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», — подчеркнула дипломат.

Захарова считает, что на сессии СПЧ ООН будут рассматриваться растиражированные западными странами фейки о событиях в Буче и Мариуполе, при этом «в расчет не берутся» преступления украинских силовиков в отношении гражданского населения страны.

