МИД: Россия не будет участвовать в спецсессии СПЧ ООН по Украине
Россия не будет принимать участия в специальной сессии Совета по правам человека ООН по Украине. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
СПЧ ООН проведет спецсессию в Женеве 12 мая. Совет планирует обсудить «ухудшение положения с правами человека на Украине» в связи с военной спецоперацией РФ.
Как отмечается в комментарии Захаровой на сайте МИД, Запад игнорирует аргументы и разъяснения РФ относительно истинных целей спецоперации и реальной ситуации «на земле».
«Очевидно, что они не будут услышаны и в этот раз. Именно поэтому российская делегация не станет своим присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии», — подчеркнула дипломат.
Захарова считает, что на сессии СПЧ ООН будут рассматриваться растиражированные западными странами фейки о событиях в Буче и Мариуполе, при этом «в расчет не берутся» преступления украинских силовиков в отношении гражданского населения страны.
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