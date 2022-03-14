Экс-заместитель генсека ООН назвал страну для новой штаб-квартиры организации

Предложение о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка политически правильно, но в сложившейся сейчас в мире ситуации оно не сработает. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший заместитель генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты России, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия поддерживает идею о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральное государство. По мнению Орджоникидзе, это давно «назревший вопрос».