Экс-заместитель генсека ООН назвал страну для новой штаб-квартиры организации
Дипломат Сергей Орджоникидзе считает, что перенести штаб-квартиру организации можно было бы в Швейцарию, потому что она нейтральна и географически удобна.
Предложение о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка политически правильно, но в сложившейся сейчас в мире ситуации оно не сработает. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший заместитель генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты России, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия поддерживает идею о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральное государство. По мнению Орджоникидзе, это давно «назревший вопрос».
«Переносить штаб-квартиру на нейтральную сторону надо, потому что США не дают работать ООН и пытаются все время оказать на нее неприкрытое давление и поставить под контроль деятельность секретаря ООН, что совершенно неприемлемо. Я думаю, что вариант Швейцарии был бы наиболее логичным. Потому что там находится очень большое количество международных организаций, фондов, в том числе отделение ООН. При этом, конечно, надо будет построить дополнительные сооружения. Но Швейцария нейтральна. Она географически очень удобна для представителей всех континентов. Кстати, это предложение в свое время выдвигал СССР и присоединившиеся страны», - подчеркнул он.
При этом Орджоникидзе отметил, что перенос штаб-квартиры организации – это «дорогое удовольствие».
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«Должна быть резолюция Генеральной ассамблеи ООН, тогда могут быть приняты меры по переносу. Но не думаю, что там большинство проголосует «за». Даже не представляю себе, в какой не европейской стране есть возможность по размещению штаб-квартиры ООН. Я считаю, что ее перенос из Нью-Йорка - это правильное политическое предложение, но оно в нынешней политической ситуации не пройдет», - заключил бывший заместитель генсека ООН.
Ранее Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США незаконно выслали российских дипломатов при ООН, но РФ все равно не сможет на это ответить, потому что у нее нет эквивалентного инструмента.
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