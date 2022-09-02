МИД: Россия не будет навязывать странам Ближнего Востока признание ДНР и ЛНР

Россия не будет навязывать ближневосточным странам признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

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Дипломат подчеркнул, что возможное признание республик Донбасса — «суверенное решение любого независимого государства», сообщает телеканал «360».

«Естественно, мы можем только приветствовать подобные шаги. В отличие от наших западных партнеров, не собираемся никому их навязывать», — отметил Кинщак в беседе с РИА Новости.

Глава департамента МИД напомнил, что Сирия в июне признала суверенитет и независимость ДНР и ЛНР, и сейчас стороны работают над установлением дипломатических отношений, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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