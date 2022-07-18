В Нигерии допустили возможность рассмотрения запроса о признании ЛНР и ДНР
Нигерия готова рассмотреть запрос на признание Донецкой и Луганской народных республик в случае его поступления. Об этом заявил посол африканской республики в РФ Абдуллахи Шеху.
Дипломат подчеркнул, что республики Донбасса пока не обращались к нигерийским властям с подобным запросом, отмечает РЕН ТВ.
«Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они [ДНР и ЛНР] пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос», — подчеркнул Шеху в беседе с РИА Новости.
Кроме того, посол Нигерии рассказал, что финансовые учреждения страны обсуждают с партнерами из РФ возможность начать использовать карты российской платежной системы «Мир», пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 664 / сут.
Умерли
382 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 483 / сут.
- Bild: Германия не рассчитывает на полное возобновление поставок РФ по «Северному потоку»
- Кадыров предложил разместить ПВО в горах Чечни
- Bild: Из-за дефицита газа зимой в Германии ожидаются чрезвычайные ситуации
- В Нигерии допустили возможность рассмотрения запроса о признании ЛНР и ДНР
- Лавров: Специалисты НАТО руководят украинскими военными «на земле»
- People’s Daily: Менталитет холодной войны и расизм – основные «грехи» НАТО
- Россия заняла 13-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина
- СМИ: В Херсоне обнаружили схрон украинских диверсантов
- Исследование: «ЭпиВакКорона» оказалась на 2% эффективна против поражения легких
- СМИ: Россия хочет отказаться от закупок западной техники в ЕАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru