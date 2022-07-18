В Нигерии допустили возможность рассмотрения запроса о признании ЛНР и ДНР

Нигерия готова рассмотреть запрос на признание Донецкой и Луганской народных республик в случае его поступления. Об этом заявил посол африканской республики в РФ Абдуллахи Шеху.

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Дипломат подчеркнул, что республики Донбасса пока не обращались к нигерийским властям с подобным запросом, отмечает РЕН ТВ.

«Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они [ДНР и ЛНР] пока не просили нас об этом... Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос», — подчеркнул Шеху в беседе с РИА Новости.

Кроме того, посол Нигерии рассказал, что финансовые учреждения страны обсуждают с партнерами из РФ возможность начать использовать карты российской платежной системы «Мир», пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРЛНРНигерия
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