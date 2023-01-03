МИД: Россия намерена блокировать военные угрозы со стороны Японии

Руденко рассказал, что Япония проводит крупномасштабные военные учения у российских границ, принимает обновлённые редакции доктринальных документов, передает ТАСС.

«Обратили внимание на ускоренную реализацию администрацией (премьер-министра Японии Фумио. – прим. НСН) Кисиды курса на отказ от декларировавшегося в течение многих десятилетий так называемого мирного развития страны и переход на рельсы форсированной милитаризации», – цитирует слова замглавы российского МИД REN TV.

Руденко заявил, что Россия рассматривает данные действия как вызов для своей безопасности.

«Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России», — цитирует RT Руденко.

Ранее стало известно, что правительство Японии в обновленной стратегии нацбезопасности планирует назвать Россию «вызывающей серьезные опасения в сфере безопасности». Об этом пишет газета Asahi со ссылкой на источники в правительственных кругах.

