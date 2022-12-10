СМИ: Япония в новой стратегии нацбезопасности признает Россию «вызывающей опасения»

Правительство Японии в обновленной стратегии нацбезопасности планирует назвать Россию «вызывающей серьезные опасения в сфере безопасности». Об этом пишет газета Asahi со ссылкой на источники в правительственных кругах.

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В нынешней версии стратегии нацбезопасности, принятой в 2013 году, прописана необходимость продвижения сотрудничества с РФ во всех сферах и «расширения японо-российских отношений в целом, что будет способствовать безопасности Японии».

До конца года кабмин Японии должен представить обновленные стратегию национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу обороны.

По данным Asahi, в правящей Либерально-демократической партии существует мнение, что действия РФ следует считать «угрозой», а не «вызывающими опасения».

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:РоссияЯпония
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