СМИ: Япония в новой стратегии нацбезопасности признает Россию «вызывающей опасения»

В нынешней версии стратегии нацбезопасности, принятой в 2013 году, прописана необходимость продвижения сотрудничества с РФ во всех сферах и «расширения японо-российских отношений в целом, что будет способствовать безопасности Японии».

До конца года кабмин Японии должен представить обновленные стратегию национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу обороны.

По данным Asahi, в правящей Либерально-демократической партии существует мнение, что действия РФ следует считать «угрозой», а не «вызывающими опасения».

