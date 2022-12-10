СМИ: Япония намерена разместить гиперзвуковое оружие на островах Хоккайдо и Кюсю

По данным СМИ, к 2026 году министерство планирует создать в составе сухопутных сил самообороны два новых подразделения, которые должны будут управлять установками для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками.

Разработка подобного гиперзвукового оружия ведется в Японии с 2018 года для защиты отдаленных островов. В случае успешного развертывания на Хоккайдо и Кюсю японское Минобороны рассчитывает увеличить дальность действия оружия с нескольких сотен до тысячи километров.

До этого газета Yomiuri сообщала, что в случае законодательного закрепления права наносить превентивные удары по базам потенциального противника Токио выделит средства для разработки более 10 видов ракет средней и большой дальности.

