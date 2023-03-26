Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Российский президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что полностью согласен с выводами публициста из США Сеймура Херша о причастности спецслужб Соединенных Штатов к подрыву «Северных потоков».

Оператор «Северного потока - 2» согласился участвовать в подъёме найденного у трубы объекта

«Я полностью согласен с такими выводами», — сказал глава государства.

Ранее журналист предрек жесткую критику Байдена за теракты на «Северных потоках».


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ФОТО: РИА Новости
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