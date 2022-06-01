МИД: Россия и страны ССАГПЗ проведут заседание в Москве

Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) проведут шестое заседание стратегического диалога в Москве в 2023 году.

В МИД заявили, что поставки оружия Киеву повышают риски столкновения с США

В ССАГПЗ входят Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, Оман и Саудовская Аравия.

Ранее Путин призвал к углублению сотрудничества с Египтом, Индонезией и ОАЭ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФ
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