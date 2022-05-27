Путин призвал к углублению сотрудничества с Египтом, Индонезией и ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что сейчас в активную стадию перешли переговоры с Ираном по поводу заключения полноформатного соглашения о свободной торговле.

По его словам, по итогам 2021 года товарооборот между странами союза и Исламской республикой товарооборот вырос на 73,5% до 5 миллиардов долларов, экспорт из ЕврАзЭС увеличился в 2,1 раза до 3,4 миллиарда долларов.

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«Полагаем также целесообразным начать аналогичные переговоры с Индонезией и, кроме того, изучить вопрос о заключении преференциального торгового соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами», - отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что страны Евразийского экономического союза во взаиморасчетах стремятся уйти от доллара.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ИндонезияОАЭЕгипетЕвразийский Экономический СоюзВладимир Путин
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