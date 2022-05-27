Путин призвал к углублению сотрудничества с Египтом, Индонезией и ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что сейчас в активную стадию перешли переговоры с Ираном по поводу заключения полноформатного соглашения о свободной торговле.

По его словам, по итогам 2021 года товарооборот между странами союза и Исламской республикой товарооборот вырос на 73,5% до 5 миллиардов долларов, экспорт из ЕврАзЭС увеличился в 2,1 раза до 3,4 миллиарда долларов.