МИД: Россия и США провели очные консультации по двусторонним отношениям

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США недавно провели очный раунд консультаций, посвящённых «раздражителям в двусторонних отношениях», сообщает РИА Новости.

Рябков: Россия готова к диалогу с США, но своими интересами не поступится

По его словам, в настоящее время прогресса в решении проблем мало, перспективы движения вперед слабые.

«Предсказуемо мало прогресса... хотя уж по вопросам-то функционирования диппредставительств, по визовым делам стоило бы, наверное, двинуться в сторону большей нормальности. Но пока готовности с той стороны к этому нет», - сказал замминистра.

Он добавил, что США сами перекрыли возможности для углубленного обсуждения актуальных вопросов.

Ранее Рябков заявил, что Москва не готова и не будет вести диалог по контролю над вооружениями в том ключе, который предлагают в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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