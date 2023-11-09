МИД: Россия и США провели очные консультации по двусторонним отношениям

По его словам, в настоящее время прогресса в решении проблем мало, перспективы движения вперед слабые.

«Предсказуемо мало прогресса... хотя уж по вопросам-то функционирования диппредставительств, по визовым делам стоило бы, наверное, двинуться в сторону большей нормальности. Но пока готовности с той стороны к этому нет», - сказал замминистра.

Он добавил, что США сами перекрыли возможности для углубленного обсуждения актуальных вопросов.

Ранее Рябков заявил, что Москва не готова и не будет вести диалог по контролю над вооружениями в том ключе, который предлагают в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

