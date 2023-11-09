МИД: Россия и США провели очные консультации по двусторонним отношениям
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США недавно провели очный раунд консультаций, посвящённых «раздражителям в двусторонних отношениях», сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время прогресса в решении проблем мало, перспективы движения вперед слабые.
«Предсказуемо мало прогресса... хотя уж по вопросам-то функционирования диппредставительств, по визовым делам стоило бы, наверное, двинуться в сторону большей нормальности. Но пока готовности с той стороны к этому нет», - сказал замминистра.
Он добавил, что США сами перекрыли возможности для углубленного обсуждения актуальных вопросов.
Ранее Рябков заявил, что Москва не готова и не будет вести диалог по контролю над вооружениями в том ключе, который предлагают в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru