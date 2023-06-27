МИД: Российский самолет направляется в США за дипломатами, которым предписали уехать

Российский самолет направляется в США за дипломатами, которым предписали уехать, сообщила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в этом нет никаких сенсаций, российские дипломаты, которым Вашингтон предписал покинуть США, будут вывезены. Захарова напомнила, что речь шла не о высылке, а об ограничениях в работе, но детали «ограничений» не сообщаются.

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Ранее заместитель постпреда России Мария Заболоцкая заявила, что Американские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве РФ при ООН. По словам дипломата, США применяют к постпредству и его сотрудникам комплекс мер и ограничений, «направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, но более того — на оказание психологического давления на российских дипломатов».

Заболоцкая указала, что спецслужбы США используют «все более навязчивые» вербовочные подходы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Мария ЗахароваСШАДипломатыМИД РФ

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