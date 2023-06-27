МИД: Российский самолет направляется в США за дипломатами, которым предписали уехать

Российский самолет направляется в США за дипломатами, которым предписали уехать, сообщила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в этом нет никаких сенсаций, российские дипломаты, которым Вашингтон предписал покинуть США, будут вывезены. Захарова напомнила, что речь шла не о высылке, а об ограничениях в работе, но детали «ограничений» не сообщаются.