Россия возобновила дипломатическое присутствие в Ливии спустя девять лет

Москва восстановила дипломатические отношения с Триполи спустя девять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на нового посла Айдара Аганина.

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На церемонии дипломат вручил верительные грамоты главе Президентского совета Мухаммеду аль-Менфи.

«Будем трудиться над укреплением наших традиционно дружественных отношений», - приводит слова Аганина агентство.

Россия была вынуждена свернуть дипдеятельность в Ливии в 2014 году из-за обострения военного конфликта в стране. По словам дипломата, сегодня обстановка внутри страны стала в разы лучше, и Ливия развивается в мирном русле.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФДипломатияЛивия

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