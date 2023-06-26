Россия возобновила дипломатическое присутствие в Ливии спустя девять лет
26 июня 202316:44
Москва восстановила дипломатические отношения с Триполи спустя девять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на нового посла Айдара Аганина.
На церемонии дипломат вручил верительные грамоты главе Президентского совета Мухаммеду аль-Менфи.
«Будем трудиться над укреплением наших традиционно дружественных отношений», - приводит слова Аганина агентство.
Россия была вынуждена свернуть дипдеятельность в Ливии в 2014 году из-за обострения военного конфликта в стране. По словам дипломата, сегодня обстановка внутри страны стала в разы лучше, и Ливия развивается в мирном русле.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров заявил, что события с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами
- В НАТО заявили о готовности быстро реагировать при передислокации «Вагнера»
- Премьер Канады назвал мятеж Пригожина внутренним делом России
- МИД Казахстана: Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ из-за попытки мятежа
- Уголовное дело возбудили в Пензе после отравления алкогольным напитком
- Школьники массово отравились на выпускном в Санкт-Петербурге
- Со здания Харьковского театра имени Пушкина убрали упоминания о поэте
- «Инструкция»: политолог Марков объяснил, зачем нужен «закон о русофобии»
- Экономист Разуваев: Белоруссия не планирует создание единого порта в России из-за риска
- Россия возобновила дипломатическое присутствие в Ливии спустя девять лет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru