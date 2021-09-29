В МИД России заявили о принятии ответных мер против немецких СМИ
МИД России отреагировал на блокировку двух каналов российского медиахолдинга RT, заявив, что принятие ответных мер против немецких СМИ является необходимым. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее глава RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг Youtube удалил два канала RT без возможности их восстановления. Представитель YouTube заявил RT DE, что каналы нарушили условия пользования видеохостингом в связи с публикацией «медицинской дезинформации» на тему коронавируса.
По мнению МИД, проекты RT подверглись «беспрецедентной информационной агрессии». Также в ведомстве призвали германскую сторону к диалогу по вопросу защиты прав СМИ и свободы слова.
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