МИД России вызвал посла Болгарии

МИД России вызвал посла Болгарии из-за выдворения настоятеля Русской православной церкви из страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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Отмечается, что ему был «выражен решительный протест» в связи с выдворением настоятеля и двух служителей подворья церкви.

Ранее болгарские власти посчитали, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности страны, и выдворили его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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