МИД России вызвал посла Болгарии

Отмечается, что ему был «выражен решительный протест» в связи с выдворением настоятеля и двух служителей подворья церкви.

Ранее болгарские власти посчитали, что отец Вассиан несет угрозу национальной безопасности страны, и выдворили его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







