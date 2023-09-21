Захарова назвала нелогичным решение Болгарии выслать священников РПЦ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Болгарии выслать священников русского храма-подворья в Софии.
«Этот вопиющий недружественный акт болгарских властей не поддается никакому логическому объяснению», - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова обратила внимания, что священников решили выслать в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Руководство Болгарии разрушает политические контакты и культурно-гуманитарные связи с Россией, констатировала представитель МИД.
Захарова возложила на официальную Софию ответственность за стремительное ухудшение отношений с Москвой.
21 сентября священников вызвали в миграционную службу Болгарии и предписали покинуть страну в течение 24 часов. По мнению властей страны, они представляют угрозу национальной безопасности, отмечает «Радиоточка НСН».
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