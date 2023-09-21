Захарова назвала нелогичным решение Болгарии выслать священников РПЦ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Болгарии выслать священников русского храма-подворья в Софии.

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«Этот вопиющий недружественный акт болгарских властей не поддается никакому логическому объяснению», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимания, что священников решили выслать в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Руководство Болгарии разрушает политические контакты и культурно-гуманитарные связи с Россией, констатировала представитель МИД.

Захарова возложила на официальную Софию ответственность за стремительное ухудшение отношений с Москвой.

21 сентября священников вызвали в миграционную службу Болгарии и предписали покинуть страну в течение 24 часов. По мнению властей страны, они представляют угрозу национальной безопасности, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РПЦБолгарияМария ЗахароваМИД РФ

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