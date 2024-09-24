МИД России выступил с осуждением масштабных ударов Израиля по Ливану

По ее словам, удары наносятся израильской армией неизбирательно и по жилым районам, что влечет за собой существенный урон объектам гражданской инфраструктуры и массовую гибель мирных жителей, что категорически недопустимо с точки зрения России.

В своем комментарии Захарова потребовала незамедлительно прекратить боевые действия в Ливане.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате авиаударов Израиля по поселениям на юге и востоке Ливана увеличилось до 558, включая 50 детей.

