МИД России выступил с осуждением масштабных ударов Израиля по Ливану

Россия выступает с осуждением масштабных военных атак Ливана со стороны Израиля. Соответствующий комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой размещен на портале дипломатического ведомства.

Израиль объявил о расширении зоны ударов по «Хезболле» по всему Ливану

По ее словам, удары наносятся израильской армией неизбирательно и по жилым районам, что влечет за собой существенный урон объектам гражданской инфраструктуры и массовую гибель мирных жителей, что категорически недопустимо с точки зрения России.

В своем комментарии Захарова потребовала незамедлительно прекратить боевые действия в Ливане.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате авиаударов Израиля по поселениям на юге и востоке Ливана увеличилось до 558, включая 50 детей.

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ФОТО: AP / ТАСС
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