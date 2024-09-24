Число погибших при израильских бомбардировках на юге Ливана достигло 558

Число погибших в результате авиаударов Израиля по поселениям на юге и востоке Ливана увеличилось до 558, включая 50 детей, сообщил министр здравоохранения при временном правительстве Ливана Фирас Абъяд в ходе пресс-конференции.

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По его словам, в том числе погибли 94 женщины. Абъяд отметил, что число раненых увеличилось до 1835.

Ранее сообщалось о 492 погибших и 1645 раненых.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН заявил, что Израиль во время операции в Ливане планировал отодвинуть «Хезболлу» от границ, но теперь речь идет о полной ликвидации группировки, которая потеряла координаторов после подрыва пейджеров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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