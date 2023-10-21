МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии Ондржейке
В российский МИД вызвали временного поверенного в делах Чехии Яна Ондржейку.
Уточняется, что чешскому дипломату выразили протест из-за демарша дипведомства Чехии в связи с ударом по населенному пункту Гроза на Украине.
В МИД России сообщили, что ведомство жестко указало на неблаговидную роль Чехии в конфликте на территории Украины.
Ранее глава канадского МИД Мелани Джоли заявила об отзыве из Индии 41 дипломата, иммунитет которых оказался под угрозой. Нью-Дели предписывал канадским дипломатическим работникам вернуться на родину до 10 октября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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