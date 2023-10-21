МИД России выразил протест временному поверенному в делах Чехии Ондржейке

Уточняется, что чешскому дипломату выразили протест из-за демарша дипведомства Чехии в связи с ударом по населенному пункту Гроза на Украине.

В МИД России сообщили, что ведомство жестко указало на неблаговидную роль Чехии в конфликте на территории Украины.

Ранее глава канадского МИД Мелани Джоли заявила об отзыве из Индии 41 дипломата, иммунитет которых оказался под угрозой. Нью-Дели предписывал канадским дипломатическим работникам вернуться на родину до 10 октября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

