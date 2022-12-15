МИД России: США не сможет избежать ответственности за обстрелы ВСУ

Захарова напомнила о серии нападений диверсантов ВСУ на российские населенные пункты, в том числе о ракетном обстреле города Клинцы Брянской области 13 декабря.

В ходе брифинга официальный представитель МИД России заявила, что такие действия Киева одобряются США, принимающими участие в наведении ракетных и артиллерийских систем. Также Вашингтон предоставляет ВСУ спутниковую развединформацию, отметила она.

Захарова добавила, что воодушевленный поддержкой США киевский режим заявляет о желании нанести удары по важным объектам инфраструктуры едва ли не под Москвой.

Ранее аналитик Брайан Кларк заявил, что США через Украину провоцируют Россию на третью мировую войну. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

