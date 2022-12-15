МИД России: США не сможет избежать ответственности за обстрелы ВСУ
США не сумеют избежать ответственности за пособничество террористической деятельности против российского народа. Американские военные участвуют в атаках Украины по территории России. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.
Захарова напомнила о серии нападений диверсантов ВСУ на российские населенные пункты, в том числе о ракетном обстреле города Клинцы Брянской области 13 декабря.
В ходе брифинга официальный представитель МИД России заявила, что такие действия Киева одобряются США, принимающими участие в наведении ракетных и артиллерийских систем. Также Вашингтон предоставляет ВСУ спутниковую развединформацию, отметила она.
Захарова добавила, что воодушевленный поддержкой США киевский режим заявляет о желании нанести удары по важным объектам инфраструктуры едва ли не под Москвой.
Ранее аналитик Брайан Кларк заявил, что США через Украину провоцируют Россию на третью мировую войну. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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