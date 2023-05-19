МИД России рекомендовал гражданам учитывать риски при планировании поездок в Молдавию

Отмечается, что гражданам России после изнурительных проверок в аэропорту Кишинева отказывают во въезде под надуманными предлогами. В ведомстве подчеркнули, что участились случаи дискриминационного отношения молдавских властей к российским гражданам. МИД РФ также добавил, что возможности помощи со стороны посольства России ограничены.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью НСН призвал направить российские войска к границам Приднестровья, чтобы гарантировать безопасность соотечественников из-за политики Молдавии, сообщает «Радиоточка НСН».

