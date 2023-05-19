МИД России рекомендовал гражданам учитывать риски при планировании поездок в Молдавию
МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам учитывать все риски при планировании поездок в Молдавию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что гражданам России после изнурительных проверок в аэропорту Кишинева отказывают во въезде под надуманными предлогами. В ведомстве подчеркнули, что участились случаи дискриминационного отношения молдавских властей к российским гражданам. МИД РФ также добавил, что возможности помощи со стороны посольства России ограничены.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью НСН призвал направить российские войска к границам Приднестровья, чтобы гарантировать безопасность соотечественников из-за политики Молдавии, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru