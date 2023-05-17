Молдавия выразила желание выйти из еще одного соглашения СНГ
Правительство Молдавии на заседании 17 мая приняло решение о денонсации соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ. Такое заявление сделал премьер Дорин Речан, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что соблюдение соглашения сегодня несет риск для Молдавии. Таким образом, решение правительства будет передано на утверждение парламенту Молдавии.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил в интервью НСН, что в СНГ не будут переживать из-за возможного выхода Молдавии из состава Содружества, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru