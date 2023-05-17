Молдавия выразила желание выйти из еще одного соглашения СНГ

Правительство Молдавии на заседании 17 мая приняло решение о денонсации соглашения об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ государств-участников СНГ. Такое заявление сделал премьер Дорин Речан, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что соблюдение соглашения сегодня несет риск для Молдавии. Таким образом, решение правительства будет передано на утверждение парламенту Молдавии.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил в интервью НСН, что в СНГ не будут переживать из-за возможного выхода Молдавии из состава Содружества, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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