Молдавия выразила желание выйти из еще одного соглашения СНГ

Он отметил, что соблюдение соглашения сегодня несет риск для Молдавии. Таким образом, решение правительства будет передано на утверждение парламенту Молдавии.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил в интервью НСН, что в СНГ не будут переживать из-за возможного выхода Молдавии из состава Содружества, сообщает «Радиоточка НСН».

