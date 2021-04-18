В Госдуме прокомментировали высылку российских дипломатов из Чехии

«Чехия, высылая российских дипломатов, идёт в русле русофобского фарватера Вашингтона», - сообщил политик. «Реальных причин для такого шага, уверен, не было», - выразил уверенность Слуцкий. Он анонсировал ответные меры со стоны России.

17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что из страны высылают 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. Как считает чешская сторона, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ».

Также правоохранительные органы Чехии объявили в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

