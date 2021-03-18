МИД России приступил к подготовке разговора Путина с Байденом
Министерство иностранных дел России начало проработку организации разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, сообщает ТАСС.
Ранее глава российского государства заявил, что готов продолжить дискуссии с президентом США «в любое время, удобное для американской стороны, фактически в прямом эфире». Путин добавил, что поручит МИД РФ приступить к подготовке разговора.
Напомним, американский президент в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за приписываемое России «вмешательство» в президентские выборы в США и утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента РФ убийцей.
В ответ Путин припомнил детскую дразнилку: «Кто как обзывается, тот сам так называется».
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