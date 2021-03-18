«Кто как обзывается, тот сам так называется». Путин ответил на слова Байдена
Президент России Владимир Путин в ответ на заявления американского коллеги Джо Байдена в свой адрес пожелал ему здоровья, сообщает ТАСС.
«Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему - будьте здоровы», - заявил глава государства.
Кроме того, Путин припомнил ответ на детские дразнилки: «Кто как обзывается, тот сам так называется».
Российский лидер также отметил, что в истеблишменте США достаточно порядочных и честных людей, на которых и будет опираться Россия.
Ранее Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за приписываемое России «вмешательство» в президентские выборы в США, сообщает «Свободная пресса». Кроме того, американский лидер утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента РФ убийцей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина говорят о его нежелании налаживать отношения с РФ.
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