«Кто как обзывается, тот сам так называется». Путин ответил на слова Байдена

Президент России Владимир Путин в ответ на заявления американского коллеги Джо Байдена в свой адрес пожелал ему здоровья, сообщает ТАСС.

«Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему - будьте здоровы», - заявил глава государства.

Кроме того, Путин припомнил ответ на детские дразнилки: «Кто как обзывается, тот сам так называется».

Российский лидер также отметил, что в истеблишменте США достаточно порядочных и честных людей, на которых и будет опираться Россия.

Ранее Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за приписываемое России «вмешательство» в президентские выборы в США, сообщает «Свободная пресса». Кроме того, американский лидер утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента РФ убийцей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина говорят о его нежелании налаживать отношения с РФ.