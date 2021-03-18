Путин предложил Байдену продолжить дискуссии «почти в прямом эфире»
Президент России Владимир Путин заявил, что готов продолжить дискуссии с американским коллегой Джо Байденом, продолжить дискуссии и «не откладывал бы это в долгий ящик», сообщает ТАСС.
Российский лидер отметил, что готов «в любое время, удобное для американской стороны», но с одним условием.
«Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии», - объяснил Путин.
Ранее Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за приписываемое России «вмешательство» в президентские выборы в США. Кроме того, американский лидер утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента РФ убийцей.
Глава российского государства комментируя заявления президента США заявил, что при встрече пожелал бы ему здоровья сообщает «Свободная пресса».
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