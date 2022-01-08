В Британии разработали варианты действий при «вторжении» России на Украину

«У нас их [гиперзвуковых ракет] нет, а они должны быть», — сказал Радакин.

По словам начальника штаба обороны, Лондон нацелен «конкурировать с растущей военной мощью России».

Кроме того, Радакин заявил об обеспокоенности ситуацией вокруг Украины. Глава штаба обороны дал правительству «военный выбор» действий, которые необходимо предпринять в случае эскалации. Радакин не уточнил, о каких конкретно сценариях идет речь.

