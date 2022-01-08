В Британии разработали варианты действий при «вторжении» России на Украину

Великобритания намерена начать разработку гиперзвуковых ракет, чтобы конкурировать с Россией в этой сфере, заявил начальник британского штаба обороны Тони Радакин в интервью изданию Times.

Новые самолеты с гиперзвуковым оружием поставят в ВКС России в 2022 году

«У нас их [гиперзвуковых ракет] нет, а они должны быть», — сказал Радакин.

По словам начальника штаба обороны, Лондон нацелен «конкурировать с растущей военной мощью России».

Кроме того, Радакин заявил об обеспокоенности ситуацией вокруг Украины. Глава штаба обороны дал правительству «военный выбор» действий, которые необходимо предпринять в случае эскалации. Радакин не уточнил, о каких конкретно сценариях идет речь.

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ТЕГИ:Гиперзвуковое ОружиеУкраинаРоссияВеликобритания
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