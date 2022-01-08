В Британии разработали варианты действий при «вторжении» России на Украину
Великобритания намерена начать разработку гиперзвуковых ракет, чтобы конкурировать с Россией в этой сфере, заявил начальник британского штаба обороны Тони Радакин в интервью изданию Times.
«У нас их [гиперзвуковых ракет] нет, а они должны быть», — сказал Радакин.
По словам начальника штаба обороны, Лондон нацелен «конкурировать с растущей военной мощью России».
Кроме того, Радакин заявил об обеспокоенности ситуацией вокруг Украины. Глава штаба обороны дал правительству «военный выбор» действий, которые необходимо предпринять в случае эскалации. Радакин не уточнил, о каких конкретно сценариях идет речь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 735 / сут.
Умерли
315 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 035 / сут.
- Вирусолог исключил вероятность подъема заболеваемости COVID-19 после праздников
- Пожар в пансионате для пожилых в Кузбассе ликвидировали
- В Британии разработали варианты действий при «вторжении» России на Украину
- Блинкен предупредил о возможной «провокации» России для нападения на Украину
- Четыре человека погибли при пожаре в пансионате для пожилых в Кемеровской области
- Токаев заявил о шести волнах атак террористов в Алма-Ате
- На Украине раскритиковали заявления Зеленского о тесных связях с Австрией
- Гинцбург: Положительный ПЦР-тест после использовании назальной вакцины возможен
- В Белом доме осудили приказ о стрельбе на поражение в Казахстане
- Президент Казахстана рассказал о ситуации в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru