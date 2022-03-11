Байден заявил, что США каждый день поставляют оружие на Украину

США ежедневно ведут поставки оружия на Украину. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает РИА Новости.

Байден уточнил, что оружейные поставки включают в себя противотанковые и зенитные средства.

Ранее президент США отметил, что США также вводит запрет на импорт российского алкоголя, морепродуктов и алмазов. Соединенные Штаты же перестанут экспортировать в Россию предметы роскоши, в числе которых автомобили, ювелирные украшения и одежда.


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Фото: facebook.com/usdos.ukraine
ТЕГИ:Джо БайденСША
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