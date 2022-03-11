Байден заявил, что США каждый день поставляют оружие на Украину
11 марта 202219:35
США ежедневно ведут поставки оружия на Украину. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, сообщает РИА Новости.
Байден уточнил, что оружейные поставки включают в себя противотанковые и зенитные средства.
Ранее президент США отметил, что США также вводит запрет на импорт российского алкоголя, морепродуктов и алмазов. Соединенные Штаты же перестанут экспортировать в Россию предметы роскоши, в числе которых автомобили, ювелирные украшения и одежда.
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11 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru