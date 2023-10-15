МИД России предупредил о росте риска ядерного конфликта на Корейском полуострове
Усиление военной активности США на Корейском полуострове наращивает риск возникновения ядерного конфликта в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД Олега Бурмистрова.
Так он отреагировал на высказывание главы министерства обороны КНДР Кан Сун Нама о том, кто и когда ее начнет ядерную войну.
По мнению Бурмистрова, заявления представителей КНДР о гипотетическом «ядерном конфликте» подтверждают растущие риски на фоне стягивания к полуострову Соединенными Штатами средств стратегического потенциала.
«Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского "ядерного зонтика" в случае военного конфликта с КНДР», — подчеркнул российский посол.
По его мнению, из-за укрепления ядерных сил Северной Кореи для защиты от США переговорный процесс зашел в тупик и возможности выхода из него пока не просматриваются.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на доклад Института американских исследований при Министерстве иностранных дел Северной Кореи сообщило, что агрессивные действия Вашингтона, среди которых учения с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерному конфликту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru