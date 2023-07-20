КНДР пригрозила США ядерным ударом в случае захода их подлодки в порт Пусан
КНДР пригрозила Соединенным Штатам ядерным ударом в случае захода подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт Пусан, следует из заявления министра обороны КНДР Кан Сун Нама.
Несколькими днями ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что агрессивные действия Вашингтона, среди которых учения с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерному конфликту.
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, в свою очередь, заявила, что США будут нести ответственность за ядерную эскалацию на Корейском полуострове. Она призвала Вашингтон отказаться от конфронтации с Пхеньяном.
Между тем, в интервью телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон добивается от Китая давления на руководство Северной Кореи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru