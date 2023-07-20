КНДР пригрозила США ядерным ударом в случае захода их подлодки в порт Пусан

Несколькими днями ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что агрессивные действия Вашингтона, среди которых учения с Южной Кореей, толкают Корейский полуостров к ядерному конфликту.

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон, в свою очередь, заявила, что США будут нести ответственность за ядерную эскалацию на Корейском полуострове. Она призвала Вашингтон отказаться от конфронтации с Пхеньяном.

Между тем, в интервью телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Вашингтон добивается от Китая давления на руководство Северной Кореи, передает «Радиоточка НСН».

