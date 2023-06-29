МИД России предупредил о последствиях акции сожжения Корана в Швеции
Сожжение Корана у главной мечети Стокгольма является исламофобией и чревата катастрофическими последствиями. Об этом заявил представитель МИД России Геннадий Аскальдович.
Шведские власти не должны были допускать подобную провокацию, прикрываться рассуждениями о «свободе слова» и «демократии». Москва, отметил Аскальдович, выступает против потакания религиозным радикалам.
Он также напомнил, что принятой две недели назад Совбезом ООН резолюции 2686 «выражена глубокая обеспокоенность случаями дискриминации, нетерпимости и экстремизма, вызванными, в частности, исламофобией».
Ранее Марокко отозвало посла в Швеции в знак протеста из-за сожжения Корана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru