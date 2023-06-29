МИД России предупредил о последствиях акции сожжения Корана в Швеции

Сожжение Корана у главной мечети Стокгольма является исламофобией и чревата катастрофическими последствиями. Об этом заявил представитель МИД России Геннадий Аскальдович.

Путин: В России неуважение к Корану является преступлением

Шведские власти не должны были допускать подобную провокацию, прикрываться рассуждениями о «свободе слова» и «демократии». Москва, отметил Аскальдович, выступает против потакания религиозным радикалам.

Он также напомнил, что принятой две недели назад Совбезом ООН резолюции 2686 «выражена глубокая обеспокоенность случаями дискриминации, нетерпимости и экстремизма, вызванными, в частности, исламофобией».

Ранее Марокко отозвало посла в Швеции в знак протеста из-за сожжения Корана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатияМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры