МИД России предупредил о последствиях акции сожжения Корана в Швеции

Шведские власти не должны были допускать подобную провокацию, прикрываться рассуждениями о «свободе слова» и «демократии». Москва, отметил Аскальдович, выступает против потакания религиозным радикалам.

Он также напомнил, что принятой две недели назад Совбезом ООН резолюции 2686 «выражена глубокая обеспокоенность случаями дискриминации, нетерпимости и экстремизма, вызванными, в частности, исламофобией».

Ранее Марокко отозвало посла в Швеции в знак протеста из-за сожжения Корана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

