Путин: В России неуважение к Корану является преступлением

Глава государства посетил мечеть Джума в Дербенте, архитектурно-археологический комплекс «Цитадель Нарын-Кала» и ознакомился с планами развития туризма в регионе.

Гид во время экскурсии по цитадели рассказала российскому лидеру об увеличении турпотока в Дагестан в три раза.

Ранее стало известно, что Путин прилетел в Дербент, где проведет совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, передает «Радиоточка НСН».

