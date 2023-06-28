Путин: В России неуважение к Корану является преступлением

В России неуважение к Корану является преступлением в отличие от некоторых других стран, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Дагестан.

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Глава государства посетил мечеть Джума в Дербенте, архитектурно-археологический комплекс «Цитадель Нарын-Кала» и ознакомился с планами развития туризма в регионе.

Гид во время экскурсии по цитадели рассказала российскому лидеру об увеличении турпотока в Дагестан в три раза.

Ранее стало известно, что Путин прилетел в Дербент, где проведет совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе, передает «Радиоточка НСН».

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