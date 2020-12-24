МИД России готов к диалогу по кибербезопасности с любым руководством США
Россия готова к диалогу по проблемам кибербезопасности с любой администрацией США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По словам дипломата, российская сторона намерена вести конструктивный, профессиональный и прагматичный диалог о международной информационной безопасности.
Американские власти неоднократно обвиняли Россию в причастности к кибератакам на информационные системы ведомств США. Так, недавно в американских СМИ появились сообщения об очередной атаке со стороны кибергруппировки, которая якобы сотрудничает с российской разведкой.
Хакеры взломали системы министерств финансов и торговли, управления по телекоммуникации и информации. Кроме того, киберпреступники получили доступ к внутренним сетям Пентагона, Минэнерго США и управления по национальной ядерной безопасности, отмечает RT.
Белый дом готовился обнародовать заявление о причастности России к кибератакам 18 декабря, однако отказался от публикации. В свою очередь, Кремль опроверг данные о связи хакеров с Россией.
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