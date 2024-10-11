МИД КНДР сделал Южной Корее «последнее» предупреждение

В заявлении говорится, что Пхеньян требует прекратить полеты беспилотников и в этой связи делает Сеулу последнее предупреждение.

Ранее несколько шаров с мусором, которые были запущены с территории КНДР, приземлились в границах президентской резиденции Южной Кореи в Сеуле.

В службе безопасности главы государства заявили, что вредоносного содержания обнаружено не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

