МИД КНДР сделал Южной Корее «последнее» предупреждение
11 октября 202414:57
Северная Корея приведет на границе с Южной Кореей в полную готовность наступательные средства. Об этом сообщает МИД КНДР.
В заявлении говорится, что Пхеньян требует прекратить полеты беспилотников и в этой связи делает Сеулу последнее предупреждение.
Ранее несколько шаров с мусором, которые были запущены с территории КНДР, приземлились в границах президентской резиденции Южной Кореи в Сеуле.
В службе безопасности главы государства заявили, что вредоносного содержания обнаружено не было, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экспорт мяса и субпродуктов птицы из РФ за девять месяцев вырос на 11%
- МИД КНДР сделал Южной Корее «последнее» предупреждение
- Силуанов: доклад по платежной системе БРИКС представят на саммите в Казани
- Под домашний арест по делу АСВ отправили арбитражного управляющего
- Стрелявший в супругов в Долгопрудном применил пистолет и обрез
- Аксенов заявил, что пора перестать использовать термин «новые регионы России»
- Молдавия отклонила предложение Приднестровья по референдуму о вступлении в ЕС
- Малкин первым из россиян достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли в Курской области 21 900 человек
- Испытания беспилотного вездехода «Калужанин» завершились в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru