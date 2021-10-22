В Косово двух российских дипломатов объявили персонами нон грата
Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии.
На своей странице в Facebook она написала, что причиной такого решения стали действия российских дипломатов, которые «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок самопровозглашенного образования».
«Структуры республики Косово решительны в борьбе против зловредного влияния России и ее сателлитов в регионе, которые работают над уничтожением наших достижений и достижений США, НАТО и ЕС», - резюмировала Османи.
Ранее Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии.
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