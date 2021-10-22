В Косово двух российских дипломатов объявили персонами нон грата

Президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов из приштинского филиала посольства в Сербии.

На своей странице в Facebook она написала, что причиной такого решения стали действия российских дипломатов, которые «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок самопровозглашенного образования».

«Структуры республики Косово решительны в борьбе против зловредного влияния России и ее сателлитов в регионе, которые работают над уничтожением наших достижений и достижений США, НАТО и ЕС», - резюмировала Османи.

Ранее Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии.

