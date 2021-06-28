В МИД РФ заявили о провале «западного проекта» Косово

Западный проект «Косово» потерпел крах, несмотря на значительные ресурсы, которые были в него вложены. Такую оценку дала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью сербскому изданию Kurir. Она охарактеризовала текущую ситуацию в Косове, как «черную дыру» Европы.

По совам дипломата, в крае бурно цветут организованная преступность и коррупция, расположены ячейки по вербовке экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости. Более, того, в Косове насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения, подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ также отметила, что новое косовское руководство во главе с премьер-министром Альбином Курти проводят в жизнь неприкрытый политический экстремизм. Всё это, по оценке Захаровой, стало итогом агрессии НАТО и политики Запада.

Сербский автономный край Косово и Метохия объявил о независимости от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Последнее время он предпринимает попытки стать членом международных организаций. Косово не признают более 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.

