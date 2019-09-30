МИД России обвинил Вашингтон в развязывании «визовой войны»
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе интервью журналу «Международная жизнь» обвинил США в развязывании «визовой войны», сообщает RT.
Дипломат, комментируя действия Вашингтона, заявил, что визовая война идет в одностороннем порядке, а Москва уже давно испытывает проблемы при отправке сотрудников российских посольств и генеральных консульств в США как в длительные командировки, так и в краткосрочные командировки.
Рябков добавил, что МИД РФ неоднократно предлагал Вашингтону договариваться, а не действовать по принципу «око за око». Однако доводы Москвы в США не услышали, сообщает РИА ФАН.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров не совершил знаменитый «разворот Примакова» в ответ на невыдачу виз членам российской делегации 74-й сессии Генассамблеи ООН.
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