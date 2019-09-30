МИД России обвинил Вашингтон в развязывании «визовой войны»

Рябков добавил, что МИД РФ неоднократно предлагал Вашингтону договариваться, а не действовать по принципу «око за око». Однако доводы Москвы в США не услышали, сообщает РИА ФАН.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров не совершил знаменитый «разворот Примакова» в ответ на невыдачу виз членам российской делегации 74-й сессии Генассамблеи ООН.

