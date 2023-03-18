МИД России не позволит Дании «замести под ковер» расследование диверсий на «Северных потоках»
Россия продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы по поводу диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», «замести под ковер» этот вопрос не удастся. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале 18 марта, в субботу.
В российском МИДе обратили внимание на заявление министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена с отказом в разрешении российской стороне участвовать в расследовании диверсий на «Северном потоке – 1» и Северном потоке – 2». Захарова напомнила, что «ни на одно из многочисленных обращений российской стороны датские власти не удосужились дать сколь-либо вразумительный ответ или предоставлять какие-либо результаты расследования».
По словам Захаровой Копенгаген, который защищает интересы США в Европе, не заинтересован в том, чтобы пролить свет на настоящих исполнителей и заказчиков терактов.
«Невнятная реакция датской стороны на переданную ей информацию об обнаружении компанией «Норд Стрим 2 АГ» объекта в районе сварного соединения в ходе обследования газопровода «СП – 2» в феврале 2023 года является очередным подтверждением этого», – подчеркнула Захарова.
Она также напомнила об отсутствии ответа премьер-министра Дании Метте Фредериксен на официальное послание российского коллеги Михаила Мишустина с предложением об участии представителей российских компетентных федеральных органов исполнительной власти и ПАО «Газпром» в расследовании.
Захарова заверила, что российский МИД продолжит добиваться реакции Копенгагена на ранее поставленные вопросы о диверсиях на газопроводах.
««Замести под ковер» этот вопрос не удастся», – заявила официальный представитель МИД РФ.
Ранее, 16 марта, стало известно, что Дания не допустит Россию для участия в расследовании диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил глава датского министерства иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен. По словам министра, так как на территории Евросоюза, куда входят и Дания, и Швеция, и Германия, действует верховенство закона, нет причин сомневаться в результатах совместного расследования этих трех стран.
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