МИД России назвал незаконными новые санкции Евросоюза
Новые антироссийские санкции Евросоюза являются незаконными и подрывающими международно-правовые прерогативы Совета безопасности ООН. Такое заявление сделал МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что в ответ на 13-й пакет рестрикций Россия расширила список «представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза», которым запрещён въезд на территорию РФ.
«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», - заключили в МИД РФ.
Ранее Евросоюз объявил о вводе 13-го пакета санкций в отношении России, в который попали 194 физических и юридических лица, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru