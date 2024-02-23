МИД России назвал незаконными новые санкции Евросоюза

Новые антироссийские санкции Евросоюза являются незаконными и подрывающими международно-правовые прерогативы Совета безопасности ООН. Такое заявление сделал МИД РФ.

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В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что в ответ на 13-й пакет рестрикций Россия расширила список «представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза», которым запрещён въезд на территорию РФ.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ», - заключили в МИД РФ.

Ранее Евросоюз объявил о вводе 13-го пакета санкций в отношении России, в который попали 194 физических и юридических лица, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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