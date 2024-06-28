МИД России: Москва не прислушается к США в вопросах вероисповедания

Соответствующее заявление дипломат сделал, комментируя доклад Госдепа США о вероисповедании в России. По его мнению, слова представителей Госдепа демонстрируют глубокую деградацию двусторонних связей Москвы и Вашингтона, произошедшую по вине США, а также нежелание понимать и слышать аргументы и доводы России, в частности, касающиеся спецоперации.

Аскальдович также назвал «эталоны» и «стандарты» США по вопросу свободы вероисповедания, сомнительными и не заслуживающими внимания. Он указал на то, что Вашингтон считает российское законодательство в этой области дискриминационным и излишне жестким, отметив, что Россия вправе самостоятельно разрабатывать собственные законы.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который напал на женщину и потушил свечи в храме святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово.

