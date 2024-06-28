МИД России: Москва не прислушается к США в вопросах вероисповедания
Россия не будет ориентироваться на эталоны Вашингтона по свободе вероисповедания, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича.
Соответствующее заявление дипломат сделал, комментируя доклад Госдепа США о вероисповедании в России. По его мнению, слова представителей Госдепа демонстрируют глубокую деградацию двусторонних связей Москвы и Вашингтона, произошедшую по вине США, а также нежелание понимать и слышать аргументы и доводы России, в частности, касающиеся спецоперации.
Аскальдович также назвал «эталоны» и «стандарты» США по вопросу свободы вероисповедания, сомнительными и не заслуживающими внимания. Он указал на то, что Вашингтон считает российское законодательство в этой области дискриминационным и излишне жестким, отметив, что Россия вправе самостоятельно разрабатывать собственные законы.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который напал на женщину и потушил свечи в храме святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru