В Зеленограде задержали мужчину за попытку сжечь храм

По информации ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выражался нецензурной бранью и угрожал священнику расправой. Также злоумышленник разбил икону «Неупиваемая Чаша».

Сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого уроженца Удмуртии. Внятно объяснить свои мотивы мужчина не смог. Его передали полиции для разбирательства.

В конце марта сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который поджег квартиру и автомобиль на юго-западе Москвы. По данным СМИ, за совершение преступления злоумышленнику обещали деньги, отмечает «Радиоточка НСН».

