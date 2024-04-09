В Зеленограде задержали мужчину за попытку сжечь храм

В московском Зеленограде задержали мужчину, который пытался поджечь храм Архангела Михаила, сообщила пресс-служба столичного управления Росгвардии в Telegram.

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По информации ведомства, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он выражался нецензурной бранью и угрожал священнику расправой. Также злоумышленник разбил икону «Неупиваемая Чаша».

Сотрудники Росгвардии задержали ранее судимого уроженца Удмуртии. Внятно объяснить свои мотивы мужчина не смог. Его передали полиции для разбирательства.

В конце марта сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который поджег квартиру и автомобиль на юго-западе Москвы. По данным СМИ, за совершение преступления злоумышленнику обещали деньги, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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