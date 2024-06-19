СК завел дело на мигранта, который затушил свечи в храме и напал на прихожанку
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который напал на женщину и потушил свечи в храме святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Следственного комитета России.
Инцидент произошел днем 18 июня. На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина, находясь в храме, тушит горящие свечи. После этого он толкнул одну из женщин и ушел, уточняется в материале. Позднее его задержали правоохранительные органы недалеко от храма.
По данным следствия, мужчина применил насилие в отношении прихожанки с целью оскорбить религиозные чувства православных верующих. В отношении 20-летнего гражданина Таджикистана возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Следствие будет просить арестовать подозреваемого.
Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовные дела по статьям о вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества в отношении мужчины, который пытался поджечь храм имени Димитрия Донского. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru