СК завел дело на мигранта, который затушил свечи в храме и напал на прихожанку

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который напал на женщину и потушил свечи в храме святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Следственного комитета России.

Инцидент произошел днем 18 июня. На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина, находясь в храме, тушит горящие свечи. После этого он толкнул одну из женщин и ушел, уточняется в материале. Позднее его задержали правоохранительные органы недалеко от храма.