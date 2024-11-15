МИД России: Индонезия, Малайзия и Таиланд стали партнерами БРИКС
Таиланд, Малайзия и Индонезия стали партнерами БРИКС. Об этом в ходе совместного заседания министров иностранных дел и торговли экономик АТЭС заявил замминистра иностранных дел России Александр Панкин.
По его словам, прошедший в Казани саммит БРИКС показал стремление мирового большинства к справедливому миропорядку, построению равноправных экономических связей и реформированию глобальных институтов. Было заключено множество договоренностей в сферах логистики, энергетики, климата, искусственного интеллекта, инвестиций и торговли, подчеркнул Панкин.
Замминистра добавил, что во внешней торговле России доля экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона составила 70%, при этом в национальных валютах осуществляется почти 90% расчетов.
Панкин также назвал одним из столпов современного развития энергетическую безопасность. Он отметил, что в регион АТЭС осуществляются бесперебойные поставки энергоресурсов. Замминистра выразил убежденность в том, что переходы на низкоуглеродные источники должны учитывать технологические возможности и внутренние приоритеты и быть справедливыми. «Заботу о природе и климате нельзя превращать в инструмент недобросовестной конкуренции», — заключил замглавы МИД.
Ранее Бразилия сделала Новый банк развития БРИКС партнером Группы двадцати в текущем году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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