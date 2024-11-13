Турции предложили стать страной-партнером БРИКС

Турция получила предложение стать государством-партнером БРИКС. Об этом заявил министр торговли республики Омер Болат в интервью телеканалу Tvnet.

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«Турции предложили стать страной-партнером в БРИКС, это переходный процесс», — указал Болат.

По мнению министра, вступление в БРИКС принесет стране значительную выгоду. Как отметил Болат, это позволит Турции сотрудничать со всеми важнейшими платформами мира.

Ранее Белоруссия официально стала партнером БРИКС, напоминает RT.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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