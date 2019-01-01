МИД России готовит встречу Лаврова и Помпео на 6 мая

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с госсекретарем США Майком Помпео. Подготовку встречи, запланированной на 6 мая, подтвердил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает «РИА Новости».

О возможности встречи представителей России и США сообщали в Госдепе. Однако без подтверждения договоренностей. Упоминалось лишь, что оба дипломата примут участие в заседании Арктического совета в финском Рованиеми.

Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал в интервью НСН, как США использует угрозы войной Венесуэле против России.

