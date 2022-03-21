МИД РФ: Заявления Байдена в адрес Путина ставят отношения двух стран на грань разрыва

Facebook и Instagram запрещены в России за экстремистскую деятельность МИД: заявления Джо Байдена о Владимире Путине ставят отношения стран на грань разрыва В России повысились цены на медикаменты не входящие в перечень жизненно необходимых На борту разбившегося в Китае Boeing-737 российских граждан не было Британская OneWeb будет запускать свои спутники при помощи американской SpaceX