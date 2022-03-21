МИД РФ: Заявления Байдена в адрес Путина ставят отношения двух стран на грань разрыва

МИД РФ вызвал посла США в Москве Джона Салливана для вручения ноты из-за «неприемлемых высказываний» президента США Джо Байдена, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД.

Отмечается, что подобные заявления американского лидера ставят отношения двух стран на грань разрыва.

В МИД предупредили, что все предпринимаемые против РФ враждебные действия получат решительный отпор.

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Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин является «кровавым диктатором и чистейшим головорезом».

Это не первое резкое высказывание Байдена в адрес Путина. Накануне Байден назвал российского коллегу «военным преступником».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденСШАМИД РФ
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