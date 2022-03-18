Псаки ответила Пескову о высказываниях Байдена

Ранее Песков назвал непозволительными и непростительными высказывания американского лидера в адрес Владимира Путина. Среди высказываний, в частности, были «военный преступник», «кровавый диктатор и чистейший головорез».

Псаки на это ответила, что действия российских властей на территории Украины являются непростительными в глазах других стран.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

