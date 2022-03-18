Псаки ответила Пескову о высказываниях Байдена

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о заявлениях Джо Байдена, передает ТАСС.

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Ранее Песков назвал непозволительными и непростительными высказывания американского лидера в адрес Владимира Путина. Среди высказываний, в частности, были «военный преступник», «кровавый диктатор и чистейший головорез».

Псаки на это ответила, что действия российских властей на территории Украины являются непростительными в глазах других стран.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
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