Псаки ответила Пескову о высказываниях Байдена
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о заявлениях Джо Байдена, передает ТАСС.
Ранее Песков назвал непозволительными и непростительными высказывания американского лидера в адрес Владимира Путина. Среди высказываний, в частности, были «военный преступник», «кровавый диктатор и чистейший головорез».
Псаки на это ответила, что действия российских властей на территории Украины являются непростительными в глазах других стран.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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