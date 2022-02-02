МИД РФ заявил об ответных санкциях против немецких СМИ
МИД РФ заявил о введении ответных санкций против немецких СМИ после решения Германии запретить вещание телеканала RT DE. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В ведомстве выразили готовность введения санкционных мер в отношении аккредитованных в РФ германских СМИ, а также интернет-посредников, удаливших канал со своих площадок. В МИД подчеркнули, что телеканал осуществлял деятельность в соответствиии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении.
Власти федеративной республики обосновали решение о запрете телеканала отсутствием специального разрешения от местного регулятора MABB. Данная инстанция постановила прекратить вещание на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе Одиссей.
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