МИД РФ заявил об ответных санкциях против немецких СМИ

МИД РФ заявил о введении ответных санкций против немецких СМИ после решения Германии запретить вещание телеканала RT DE. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ведомстве выразили готовность введения санкционных мер в отношении аккредитованных в РФ германских СМИ, а также интернет-посредников, удаливших канал со своих площадок. В МИД подчеркнули, что телеканал осуществлял деятельность в соответствиии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении.

Власти федеративной республики обосновали решение о запрете телеканала отсутствием специального разрешения от местного регулятора MABB. Данная инстанция постановила прекратить вещание на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе Одиссей.



